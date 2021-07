Se billedserie Ågerup Vandværk blev lukket i 2019, men kan genopstå i Afrika, efter at forsyningsselskabet Fors A/S har doneret anlægget til Ingeniører Uden Grænser. Foto: Lars Ahn Pedersen

Nedlagt vandværk kan få nyt liv i Afrika

Roskilde - 23. juli 2021 kl. 13:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

I 2019 valgte forsyningsselskabet Fors A/S at lukke det aldrende vandværk i Ågerup ved Roskilde, fordi det ikke længere var tidssvarende. Ikke at det betød det store for borgerne i området, for de havde allerede på det tidspunkt fået vand fra Hornsherredværket i to år.

Nu kan det nedlagte vandværk komme til ære og værdighed igen, for Fors har doneret det til organisationen Ingeniører Uden Grænser, som vil undersøge, om det kan bruges i Afrika. Bare for at undgå misforståelser: Det er kun anlægget i vandværket, der kan flyttes. Selve bygningen skal rives ned, og grunden på Højgårdsvej 5 vil blive sat til salg, når der er blevet lavet en ny lokalplan.

- I Afrika vil det nok komme til at stå i et blikskur, men vandværket kan sagtens skilles ad og sættes op et andet sted, siger Benny Nybroe, leder af Ingeniører Uden Grænsers WASH-gruppe, der er en forkortelse for WAter, Sanitation & Hygiene.

Om Ingeniører Uden Grænser Ingeniører Uden Grænser (IUG) er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer.



Det er en non-profit organisation, der finansieres udelukkende af medlemmers kontingenter, samt de bidrag man får fra offentlige og private donorer.



Ingeniører Uden Grænser blev oprettet i Danmark i 2001 og er en del af Engineers Without Borders International.



IUG bygger skoler og sundhedsklinikker, udbedrer veje og broer, skaffer rent vand og bedre sanitære forhold, så færre børn bliver syge eller dør af kolera, tyfus eller af dårlige toiletforhold og mangel på rent drikkevand.



IUG har i dag over 1200 medlemmer, hvoraf knap 250 er studerende.

Kilde: Ingeniører Uden Grænser

Skal finde en modtager I Ågerup var det placeringen af boringerne og kvaliteten af drikkevandet, der var problemet, mens selve vandværket som sådan ikke fejlede noget. Derfor ærgrede det produktionstekniker i Fors, Tormod Hauge Jensen, at bygningen med indhold stod til at blive revet ned af en eventuel køber.

- Vi talte om, at det var synd, at det hele skulle smides ud, men så var det, at en medarbejder, som var medlem af Ingeniører Uden Grænser, foreslog, at vi ringede til dem, og nu er alle glade. Det vil være godt, hvis vi kan være med til at sikre, at andre kan få en stabil vandforsyning, siger han.

Ingeniører Uden Grænser har projekter i Sierra Leone og Zimbabwe, så det bliver sandsynligvis i et af de to lande, at vandværket kan ende, men der er stadig et stykke vej, før det kan blive en realitet.

- Den store udfordring bliver at finde den rigtige modtager, og de hænger ikke på træerne. Vi vil søge Rambøll Fonden om støtte til at få genopført vandværket, men så skal der helst også være en plan for, hvor det skal ligge, siger Benny Nybroe, som til daglig er chef for Greve Vandværk.

Ifølge ham vil den ideelle placering være i udkanten af en storby, for eksempel Sierra Leones hovedstad Freetown, men dermed er arbejdet ikke gjort, for der skal også lægges rør ud i området. Men selv om vandværket har stået stille i et års tid, skulle det være fuldt funktionsdygtigt.

- Vi har serviceret på det løbende og har skiftet dele ud, hvis de ikke virkede, så der skulle ikke være noget at komme efter, siger Tormod Hauge Jensen.

Benny Nybroe (midten) fra Ingeniører Uden Grænser var noget overvældet over at se, hvad Fors A/S har liggende på sit overskudslager. Til venstre ses administrativ konsulent Marthine Rebbe Jerslund, og til højre står produktionstekniker Tormod Hauge Jensen fra Fors A/S. Foto: Lars Ahn Pedersen

Skoler takkede nej Fors nøjes ikke kun med at donere et vandværk til Ingeniører Uden Grænser. Forsyningsselskabet, som betjener Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner, har også haft gang i den helt store oprydning af sit lager på Betonvej i Roskilde og har i den forbindelse fået en del komponenter i overskud.

I første omgang prøvede Fors at spørge lokale virksomheder og institutioner så som de tekniske skoler i Roskilde og Holbæk, om de var interesseret i at overtage komponenterne, for eksempel til brug i undervisningen, men det blev der takket nej til.

I stedet har Ingeniører Uden Grænser fået lov at tage det, de kan anvende til deres projekter i udlandet, og der er mere end rigeligt, hvis man skal tro Benny Nybroe.

- Det er voldsomt meget. Det vil nærmest kræve fire containere, hvis vi skulle have det hele, siger han.

Med på turen var også Bo Neergaard Jacobsen, som er frivillig i Ingeniører uden Grænser og tidligere leder af WASH-gruppen.

- Det er første gang, vi er blevet tilbudt et vandværk og noget fra et lager af et forsyningsselskab. Normalt er det mere hjælpemiddelcentraler, vi hører fra, siger han.

Ingeniører Uden Grænser har aftalt med Fors, at de vender tilbage og laver en grundig gennemgang af lageret for at se, hvad de kan bruge af komponenter. For eksempel har komponenter til fjernvarme ikke den store anvendelse i Afrika.

