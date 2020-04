Gråbrødre Skole skulle være sat til salg i år, men coronakrisen har ændret boligmarkedet.

Nedlagt skole kan få ekstra fløj og to rækkehuse

Roskilde - 13. april 2020 kl. 13:06 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal ske store ting og sager med den gamle Gråbrødre Skole i Roskilde, som er udset til at blive til boliger. De to gamle, nuværende længer skal bygges om, og så skal der bygges en ny fløj længest mod øst på arealet, så den trelængede bygning vil komme til at stå med åbning ud mod Grønnegade. Det er planen i det lokalplanforslag, med nummer 692, som lige nu er i høring.

I alt håber Roskilde Kommune at få 3000 kvadratmeter bolig i det eksisterende byggeri og 1330 kvadratmeter i det nye, som også på nordsiden af det store byggeri vil give plads til at bygge to små rækkehuse i to etager.

Da byggeriet ligger tæt på stationen, vil der kun blive et krav om en p-plads per 100 kvadratmeter bolig.

Nogle få af de p-pladser vil ligge inde i den gård, som kendes i dag. Det meste af gården vil dog blive til udendørsarealer for beboerne. Der vil også blive etableret enkelte p-pladser ved de to nordligt beliggende rækkehuse. Resten af p-pladserne er tænkt som kælderparkering under den nye fløj, bilisterne skal køre ind til dem via Frue Kirke Stræde og den smalle passage, der er ned på den eksisterende Gråbrødre Skoles nordside.

Håb om 40 boliger Den nye fløj bliver i øvrigt i samme størrelse som de to eksisterende med to etager med boliger samt udnyttet tagetage samt en høj kælder - til cykler, biler og opbevaringsrum.

De bevaringsværdige træer i området skal så vidt muligt bevares. De gamle betonbunkers og den tætte kratbevoksning mod Grønnegade fjernes, og nye træer plantes ud mod Grønnegade. Træerne opstammes, så der bliver indkig til Gråbrødre Skole fra Grønnegade. Ligeledes fjernes værksteds- og toiletbygninger ved skolebygningens nordfløj.

I alt håber kommunen på, at byggeriet kan give 40 boliger fordelt med 28 etageboliger i det eksisterende byggeri, 10 etage og tæt-lav boliger i den nye fløj samt to tæt-lav boliger på nordsiden.

Salg må udskydes Det var planen, at lokalplanen skulle være vedtaget inden sommerferien, så det var muligt for kommunen at få pengene fra salget med til at pynte i regnskabet for 2020, men det kan godt blive svært med den eksisterende coronakrise. Det er ikke sikkert, markedet lige er til et godt salg af så stor en bygning, indrømmer udvalgsformanden i plan- og teknikudvalget, Daniel Prehn (S).

- Jeg tror vi må erkende, at der kan blive en udfordring med at sælge lige efter coronakrisen, siger han.

Det er ikke bare salget, som er sat tilbage. Også høringsprocessen er ramt. Den skulle have været slut den 23. april, men er nu ifølge Daniel Prehn sat til at slutte den 25. maj.

Også det lovede borgermøde er ramt af coronavirusen. Det stod til at blive holdt onsdag efter påske, hvilket er helt umuligt, da det er to dage efter, at statsminister Mette Frederiksen talte om at begynde at lukke landet op igen, om alt går vel. At samle en gruppe borgere bare to dage efter må betegnes som en anelse ambitiøst.

- Indtil videre skubber vi borgermødet til den 25. april. Det er stadig fra klokken 19 til 21, siger Daniel Prehn, som naturligvis er klar til at skubbe borgermødet endnu en gang, hvis coronakrisen kræver det.

