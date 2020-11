Nedlagt kommune ville ombygge kryds i 2006: Næste år kommer det og tilmed med egen skov

Se billedserie Set i bakspejlet er det en god ide at få sikret bedre udkørsel til A6 ved Gulddyssevej og Møllevej. Arbejdet er i gang, men det tager næsten et halvt år endnu, inden ombygningen er færdig. Foto: Lars Kimer

27. november 2020

Det skal være skidt, før det bliver godt, og i øjeblikket er det skidt.

Ombygningen af krydset på Frederiksborgvej/A6 ved Møllevej og Gulddyssevej er i fuld gang, og hvis tidsplanen holder, så bliver det april 2021, før krydset er bygget færdig, og maskinerne har forladt området. faktisk var ombygningen af krydset det sidste den for længst lukkede kommune Gundsø vedtog, men tilbage i 2006 sagde udvalget, som var sat til at administrere den nye Roskilde Kommune nej til at der måtte bruges penge på projektet - Gundsø Kommune havde brugt nok penge op til sammenlægningen.

Men nu er den der og projektledere forklarer, at der kan blive en kort pause i byggeriet til foråret.

- Det kan være, vi får et stop på 14 dage, for Vejdirektoratet vil normalt ikke tillade, at der bliver lagt slidlag på før 1. april. Men får vi en mild vinter, beder vi nok om dispensation, siger Bjørn Mikkelsen fra Roskilde Kommune, som er projektleder på ombygningen.

Det sidste sving på Møllevej ud mod A6 bliver brudt op og fjernet sammen med det bærende lag, som findes under asfalten. På det hjørne planter kommunen i stedet træer og buske.

- Var det større, ville man nok kalde det for skov, siger Bjørn Mikkelsen.

I den nye lund bliver også lagt nogle af de granitblokke, der er blevet til overs fra den rundkørsel, som blev bygget på Møllevej, hvor man kører ud til Nordmarken.

Med krydset bliver der også lavet lidt om på vejene i området. Møllehaven lukkes, så man kan køre ind ad Møllehaven ad den indkørsel, som er længst væk fra krydset i dag.

- Til gengæld lukker vi den ind- og udkørsel til Møllehaven, som ligger tættest på A6'eren. Det er simpelthen for tæt på det nye kryds, og det ville ikke være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger Bjørn Mikkelsen.

På modsatte side af vejen flyttes Gulddyssevej nogle meter mod syd, så krydset bliver til regulært firebenet.

På hovedvej A6 bliver der tre »spor« i begge retninger i krydset. Et af sporene er en selvstændig venstresvingsbane, så kommer der et spor, som kun er til at køre ligeud ad, og endelig kommer der et spor, som er til ligeud-kørsel og til højresving.

- Det er vejdirektoratet, som har dikteret det. Det gør de for at sikre, at trafikken ikke forsinkes i krydset, siger Bjørn Mikkelsen.

Fra sidevejene bliver der to baner ud.

- Der bliver en bane forbeholdt venstresving. og så bliver der en bane, som er til dem, der skal lige over, og dem der skal til højre, siger Bjørn Mikkelsen.

Krydset bliver lysreguleret, og den samlede pris forventes at blive cirka 12 millioner kroner.