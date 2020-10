Naturstyrelsen har discgolf i andre skove, men ...

- Jeg kan ikke bare sige ja, for discgolfbaner vurderes altid ud fra den konkrete ansøgning. Den skal blandt andet vurderes i forhold til skovloven. Vurderingen foretages af Miljøstyrelsen. Men vi har discgolfbaner i andre af vores skove, blandt andet skoven i Gribskov. Jeg tager meget gerne en snak med Thor Birgisson, eventuelt på en tur rundt i skoven for at høre om hans planer. Vi arbejder jo tæt sammen med både mountainbikerne og rytterne om aktiviteter i skoven, så vi har god erfaring med det, og med samarbejde med kommunen om tilsvarende sager, siger skovfoged Jens Nielsen, som står for driften af Gulddysse Skov.