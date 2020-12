Naturoplysning i læsevenlig form

Forfatter Jørn Jensen fra Svogerslev har begået et firebindsværk om børn og natur, der følger hans øvrige forfatterskab ved at være let læselige.

Jørn Jensen fortæller om problemerne uden at der bliver løftet pegefingre, og samtidig er hver bog delt i to, så første del er historien om børnene Johan og Liva, hvis oplevelser sætter gang i fortællingen. Anden del er faktaoplysninger og tip til, hvor man kan få mere at vide via internettet. En oplagt mulighed for at børnene kan bruge deres mobiler i undervisningen.