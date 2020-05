For nogle af de mange skovgæster blev lørdagsturen til Boserup Skov ødelagt af indbrud i bilen. Foto: Kim Rasmussen

Naturoplevelsen ødelagt af bilindbrud

Skoven er populær for tiden, og det valgte en tyv desværre at drage fordel af i weekenden.

I det der må være Boserup Skovs myldretid lørdag eftermiddag, blev der begået indbrud i mindst to biler på en af de tre parkeringspladser. Tilsyneladende uden nogle af de mange skovgæster har bemærket det.

Gerningsmanden måtte ellers knuse ruder for at komme ind i de to biler, hvor der fra den ene blev fjernet motorcykeltøj og fodboldstøvler.