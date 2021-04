Se billedserie Naturen skal have en kærlig hånd efter at være blevet godt og grundigt brugt og slidt under nedlukningen. Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Naturen får en hjælpende hånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturen får en hjælpende hånd

Roskilde - 12. april 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Naturen er blevet brugt godt og grundigt under nedlukningen, og steder er den blevet vandret helt tynd og slidt.

Nu får de grønne omgivelser hjælp til at komme sig.

Som led i den grønne genstart af økonomien har regeringen afsat 30 mio. kroner til flere hænder, der skal styrke danskernes natur- og friluftstilbud. Aftalen forventes at give 60 nye jobs.

Under Corona-krisen er danskerne valfartet ud i naturen. Og når flere benytter sig af veje, stier, bænke og shelters i de statslige naturområder, skaber det ganske naturligt et større slid på friluftsfaciliteterne. Samtidig har Corona-krisen betydet, at mange har mistet deres job.

Begge dele bliver der nu gjort noget ved som led i den politiske aftale om grøn stimuli og genopretning, som regeringen indgik med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2021. Som en del af den aftale er der nu afsat 30 mio. kroner til at ansætte flere folk og indkøbe materialer til at styrke naturindsatsen og forbedre friluftsfaciliteterne i statens skove og naturområder.

Nye medarbejdere De 30 mio. kroner betyder, at hver af Naturstyrelsens 16 lokale enheder rundt om i landet kan ansætte tre til fire nye medarbejdere i seks måneder hen over sommeren. Det forventes, at Naturstyrelsen samlet vil tage imod 60 nye medarbejdere.

Fakta Som en del af aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 blev der afsat midler til styrkede offentlige indsatser. Heraf går de 30 mio. kroner til Naturstyrelsen. Opgaverne som Naturstyrelsen forventer at løse med midlerne fra stimulipakken falder i tre kategorier: · Styrkelse af friluftsfaciliteter i naturområder: Fx vedligehold af shelters, madpakkehuse, legepladser bålpladser/bålhytter, borde/bænke samt nyetablering og vedligehold af vandre-, ride- og cykelruter. · Styrkelse af natur og biodiversitet: Naturplejeopgaver vedr. etablering og vedligeholdelse af hegn, bekæmpelse af invasive arter, rydning, udarbejdelse af informationsmateriale, registreringsopgaver mv. · Modernisering af bygningsmasse: Grønne tiltag på Naturstyrelsens ejendomme, restaurering af fredede ejendomme, nedrivning af bygninger i dårlig stand mv. Som en del af aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 blev der afsat midler til styrkede offentlige indsatser. Heraf går de 30 mio. kroner til Naturstyrelsen. Opgaverne som Naturstyrelsen forventer at løse med midlerne fra stimulipakken falder i tre kategorier: · Styrkelse af friluftsfaciliteter i naturområder: Fx vedligehold af shelters, madpakkehuse, legepladser bålpladser/bålhytter, borde/bænke samt nyetablering og vedligehold af vandre-, ride- og cykelruter. · Styrkelse af natur og biodiversitet: Naturplejeopgaver vedr. etablering og vedligeholdelse af hegn, bekæmpelse af invasive arter, rydning, udarbejdelse af informationsmateriale, registreringsopgaver mv. · Modernisering af bygningsmasse: Grønne tiltag på Naturstyrelsens ejendomme, restaurering af fredede ejendomme, nedrivning af bygninger i dårlig stand mv. De nye folk skal primært hjælpe med at ordne friluftsfaciliteter såsom stier, bænke, madpakkehuse, bålhytter og shelters, og vil også få opgaver som naturpleje og fremme af biodiversiteten. Opgaverne vil afspejle, hvad der er behov for lokalt. Ud over renovering af faciliteter og naturpleje går en del af midlerne til at lave grønne tiltag på Naturstyrelsens bygninger og restaurering af fredede bygninger. Til disse opgaver vil man primært hyre håndværkere.

Naturstyrelsen forventer at kunne tiltrække ufaglærte samt faglærte, herunder bl.a. nyuddannede med lille joberfaring primært inden for den eksisterende organisationsaftale for skov- og naturteknikere, der er indgået imellem 3F og Naturstyrelsen.