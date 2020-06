De olivengrønne arealer på kortet her er arealer, som ejes af Roskilde Kommune, men som er forpagtet ud til landbrug. Kommunen vil tage de fire stjernemarkerede arealer tilbage og konvertere dem til natur. Kort: Roskilde Kommune

Natur skal binde Svogerslev, Roskilde og Boserup sammen

Roskilde - 08. juni 2020 kl. 15:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle, der i disse coronatider har været en tur i Boserup Skov, ved, at skov er eftertragtet. Og Roskilde Kommune har en plan om, at der skal være mere skov og natur i kommunen, og nu kommer de første projekter. Politisk er der sagt ja til at gå videre med at stoppe med landbrugsdrift på nogle af de forpagtede arealer mellem Svogerslev, Boserup og Roskilde.

I første omgang er der tale om de arealer, som er vist med stjerne på kortet, der ses øverst i denne artikel, men også om et lille areal ved Veddelev tæt på indkørslen til Vigen. Kommunen har bortforpagtet arealerne til lokale landmænd, som i dag driver landbrug på arealerne. Men de fleste forpagtningsaftaler udløber, når 2023 bliver til 2024 og skal så enten stoppes eller fornyes.

Det er politikerne i klima- og miljøudvalget, som har haft sagen oppe at vende, og her blev der trykket på den grønne knap hos alle deltagende partier til at tage nogle af arealerne tilbage fra landbrugsdrift.

- Vi synes alle om tanken, og derfor siger vi nu, at vi vil have fundet pengene på budgettet til at stoppe landbrugsdriften og konvertere nogle af arealerne i området til natur, ikke kun til skov, siger formand for klima- og miljøudvalget Karim Arfaoui (S), der ser konverteringen som et skridt videre mod etableringen af den grønne ring omkring Roskilde.

De fleste af de fire arealer, der er tale om, vil formentlig blive til lysåben natur, altså ikke til skov, men de vil give en mere sammenhængende natur i området, som i dag er et kludetæppe af natur, landbrug og golfbane.

