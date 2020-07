Natteravnene skal være med til at spritte af

Natteravnene er i forvejen kendt for at dele bolsjer og kondomer ud til de unge, men nu får de endnu en genstand i lommerne: Spritservietter. Det er resultatet af et samarbejde mellem Natteravnene og Rigspolitiet, der skal hjælpe de unge med at holde fast i de gode »corona-vaner«, når de er ude at feste i byen. Konkret er der tale om fælles design af en spritserviet, der i sommerferien vil supplere Natteravnes øvrige materialer.

- De unge kender os og er vant til, vi har noget med i lommerne som for eksempel bolsjer og kondomer. Det er derfor oplagt at samarbejde med myndighederne om at skabe mere tryghed. Vi kan noget forskelligt i dialogen med de unge, og vi supplerer på den måde hinanden med dette tiltag. I disse tider er tryghed lig med god hygiejne, og her er spritservietten en god »reminder« om, at vi stadig skal være opmærksomme på vores adfærd, siger formand for Natteravnene i Roskilde Klaus Walmod.