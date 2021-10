Se billedserie Natteravnene i Roskilde modtager 5000 kroner fra Fondene bag Sjællandske Medier, så de frivillige kan komme på et kursus i konflikthåndtering. Til venstre ses formand Klaus Walmod, og til højre står kasserer Erik Kjær Hansen. Foto: Kim Rasmussen

Natteravne skal lære at håndtere konflikter

Roskilde - 09. oktober 2021 kl. 13:22 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det sker heldigvis kun sjældent, men engang imellem støder Natteravnene ind i aggressive unge, som føler sig provokeret af hinan den eller af synet af voksne i gule jakker, der er ude for at skabe tryghed i nattelivet.

- Det er ikke så tit, at de vil slås med os, og vi oplever også, at andre unge kommer os til undsætning, hvis nogen vil os det ondt. Men det giver rigtig god mening for os med et kursus i konflikthåndtering, når vi skal tale ungersvende ned, siger formand for Natteravnene i Roskilde, Klaus Walmod.

Foreningen har tidligere haft god gavn af at sende de frivillige på et sådan kursus, og det får de mulighed for igen efter at have modtaget 5000 kroner i støtte fra Fondene bag Sjællandske Medier.

. Vi plejer at holde kurset hvert andet eller tredje år, så nu er det tid igen. Vi har fået nye frivillige under corona-nedlukningen, og nogle af vores andre frivillige trænger måske til at få genopfrisket deres viden, siger Klaus Walmod.

Tilbage i nattelivet Hvis Natteravnene føler sig en smule rustne, er det forståeligt, for de er først begyndt at gå på gaden igen efter at have ligget stille i halvandet år, hvor der ikke var noget natteliv.

Det betyder samtidig, at der er en del nye unge, som er begyndt at gå i byen uden at have mødt Natteravnene før, for foreningen har heller ikke haft mulighed for at præsentere sig selv ude på skolerne under nedlukningen.

- Vi er tilbage til det normale med antal ture, men vi skal stadig holde afstand og prøve at undgå at kramme de unge, selv om de gerne vil, når de kommer hen til os, siger Klaus Walmod.

Natteravnene i Roskilde har cirka 90 frivillige, og selv om der har været et frafald under corona, står der nye i kø til at komme på prøveture. Afdelingen går fast fredag og lørdag i Roskildes bymidte og er også i Folkeparken i de måneder, hvor de unge samles hver fredag eftermiddag.

Derudover gås der ture i boligområder samt i Viby og Hvalsø efter behov. Natteravnene har sin egen afdeling i Jyllinge, som også er ved at komme i gang igen.