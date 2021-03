Nattegraveri i Ringstedgade

Årsagen er, at Fors skal ned til de fjernvarmrør, der blev lagt i jorden i 2020, da de muligvis er fejlbehæftede. Ved gravearbejdet sidste år opdagede Fors, at der var fejl på de rør, der var blevet lagt på strækningen fra Schmeltz Plads og i retning mod Jernbanegade/Borgediget. Her blev de fejlramte rør skiftet. Hvad der førte til forsinkelser i arbejdet. Derfor valgte Fors at vente med at tjekke og skifte rørerene i den del af Ringstedgade, hvor hullerne var blevet lukket og asfalterede.