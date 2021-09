Se billedserie Soho-direktør Lars Christensen skænker en cocktail fra fad. Det er et nyt tiltag på natklubben, som dermed sparer lidt på oplæringen af de mange nye medarbejdere. Og drinksene holder holder sig fint friske i køletankene. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Natklub håber de gode tider vender tilbage

Roskilde - 02. september 2021 kl. 14:23 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

- Hvis jeg skal være ærlig, ved jeg det ikke, svarer Lars Christensen.

Spørgsmålet går på hans forventning til, om folk vender tilbage til nattelivet i samme stil som for halvandet år siden, når natklubben Soho i stationsbygningen i Roskilde genåbner fredag.

- Det bliver da spændende, om der slet ikke kommer nogen mennesker, eller om det vælter ind. Men vi kan ikke gøre så meget - vi må vente og se, siger Soho-direktøren.

Forretningen var sund Han er sikker på, at der bliver fuld tryk på den anden side af gaden. Her åbnede Dansebar onsdag for de helt unge nattelivsgængere, som næppe holder sig tilbage.

- Vi satser lidt mere på det modne publikum, der er et andet sted. Her er de lidt mere påpasselige, så man kan også håbe, de er lidt mere opmærksomme på, hvordan de gebærder sig, siger Lars Christensen, der kan have 549 gæster på natklubben, hvor den sidste restriktion i form af coronapasset bortfalder 10. september.

Soho åbnede i Roskilde i 2017 og havde på knap tre år nået at bide sig godt fast, da halvandet års ørkenvandring indtraf.

- Da vi lukkede, havde vi en sund forretning, og det håber vi, at vi kan komme tilbage til, siger Lars Christensen, der selv har haft andet at tage sig til, mens en af medejerne har været hjemsendt med kompensation i hele perioden.

Sidst i fødekæden er ok Da Mette Frederiksen en martsonsdag i 2020 gik på skærmen med budskabet om, at Danmark lukkede ned, regnede han med at være hurtigt tilbage. Om ikke den næste weekend, så måneden efter.

- Det første år var det meget frustrerende, fordi vi hele tiden fik at vide, at »vi melder noget ud om en måned«, siger Lars Christensen, der bedre kunne håndtere, da det i foråret blev slået fast, at natklubberne kunne genåbne 1. september.

Han har ikke noget problem med selve nedlukningen, og han har fuld forståelse for, at natklubberne nu genåbner som det sidste. Soho har også klaret skærene rent økonomisk.

- Der har vi været priviligerede i et land som Danmark. De kompensationspakker har været rigtig fine, og hvis vi ikke havde haft dem, havde vi ikke været her nu. De har også gjort, at vi har kunnet beholde nogle medarbejdere og give dem kompensation hver måned, siger natklubejeren.

Den store hurdle Netop arbejdskraften har været en af de store udfordringer op til genåbningen. Der er mangel på medarbejdere i hele branchen, og det har oven i købet været svært at starte op i god tid, fordi der sker et skifte hen over sommeren, hvor mange unge flytter hjemmefra og begynder at studere.

- Den store hurdle er at finde medarbejdere. Det er på plads, men når det er sagt, så ved vi godt, at når vi ansætter 20-25 stykker - heraf 5-10, som også var her før nedlukningen - så er halvdelen af dem væk, når der er gået to uger, siger Lars Christensen.

Han forklarer, at der altid er nogen, der opdager, at branchen ikke lige er noget for dem. Derudover kommer, at de mange nye skal oplæres, og for at gøre det nemmere har natklubben ændret på nogle arbejdsgange.

For ekspempel skal alle cocktails ikke længere rystes. En stribe af de mest populære bliver nu tappet fra hane - hvor de holder friskheden og kvaliteten i køletanke under baren.

