Nationalparken: Skal den udvides ind 2029, så skal ønskerne på bordet nu

Det spørgsmål skal de tre værtskommuner Lejre, Frederikssund og Roskilde allerede nu til at tage stilling til og komme med input til, hvis altså kommunerne synes, at en udvidelse kan komme på tale i deres respektive kommuner.

- Det er helt op til kommunerne at beslutte sig for udvidelser, og de kan gøre det individuelt. Vi arbejder i parken med seks-års planer, og den næste skal vi have klar 1. april 2023. Derfor skal ønsker til parken så småt til at findes frem. Eventuelle udvidelser af nationalparken vil naturligt ske i forbindelse med starten på en ny planperiode, siger direktør for Nationalpark Skjoldungernes Land, Anders Bülow.