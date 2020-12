Hverken lystfiskere eller jægere forventer, at der vil være opbakning til den frivillige naturpleje, hvis guleroden i form af muligheden for at få en ørred på krogen eller skyde en and forsvinder. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nationalpark-direktør: Stop for fiskeri og jagt i Roskilde Fjord vil ramme vores kulturarv

EU er på vej med et nyt direktiv, som skal styrke biodiversiteten i hele Europa, men forslaget risikerer at slå godt lokalt engagement ihjel. Det mener direktøren for Nationalpark Skjoldungernes Land, Anders Bülow.

- Vi ser ikke den konflikt, som forslaget til et nyt biodiversitetsdirektiv gør. De ser lystfiskeri og fritidsfiskeri samt lokal jagt som en trussel mod diversiteten i Natura 2000-områderne. Derfor lægger forslaget op til, at det skal gøres ulovligt at drive jagt og lyst/fritidsfiskeri i fx hele det område, som er Natura 2000-område i Roskilde Fjord.