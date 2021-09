Narkotjek gav pote: Anholdt med 33 hashposer

På den nordvestlige del af en sti til Æblehaven traf betjentene en 32-årig mand fra Roskilde, som politiet mistænkte for at være i besiddelse af narko.

Onsdag morgen blev han løsladt, da anklagemyndigheden efter en nøjere juridisk vurdering ikke mente, at der var grundlag for at begære ham varetægtsfængslet, indtil der kan falde en afgørelse i sagen.

På en sti ved haveforeningen Solvang ved Holbækvej traf civilklædte politifolk tre yngre mænd. Den ene mand var i gang med at klargøre en hashjoint, så betjentene visiterede alle tre og fandt - foruden jointen - en 22-årig mand fra Roskilde i besiddelse af 0,82 gram hash. De to andre havde intet ulovligt på sig.

»Politiet har stor fokus på utryghedsskabende narkosalg på gadeplan over hele kredsen. Vi er meget glade for alle de henvendelser vi får fra borgere, som føler sig utrygge over mistænkelig adfærd. Vi gennemgår alle anmeldelser, der kommer ind, for at tilpasse vores indsats på området og sætter ind, der hvor vi skønner, der er et behov«, siger politikommissær Kim Lech, leder af Operativ Efterforskning, i en meddelelse fra Midt - og Vestsjællands Politi.