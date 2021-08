Narkopåvirket vanvidsbilist jagtet tværs over Sjælland

Bilen blev spottet på Holbækmotorvejen ved Gevninge af en anden bilist, som syntes, at der blev slingret alt for meget under kørslen. Han underrettede derfor politiet, som fik kontakt til bilen ved Roskilde, hvorefter hastigheden blev sat væsentligt i vejret.

- Vi har sigtet den 19-årige for vanvidskørsel med et ønske om at konfiskere hans bil, for han var under kørslen jo også til fare for de andre trafikanter, og prøver viser, at begge personer i bilen var påvirket af narko, siger kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.