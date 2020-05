Narkopåvirket 21-årig brite kørte ind i parkeret bil

En patrulje nåede at bemærke en personbil, som kom kørende i høj hastighed på Eriksvej i Roskilde, da politibilen kom ad Gormsvej ved Eriksvej søndag aften ved 20.15-tiden. Et øjeblik efter var patruljen på Eriksvej og kunne konstatere, at bilen var forulykket få meter syd for krydset ved Gormsvej, idet den havde påkørt en parkeret bil.