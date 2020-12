Narkolager og mange penge

Den ene af mændene, en 23-årig mand sidder varetægtsfængslet. Han er tiltalt for at have været ejermanden til det fundne narko, som var små 500 gram kokain og lidt mere end et kilo hash. Narkoen kom frem, da manden blev anholdt i midten af juli. Samtidig dukkede der et kontantbeløb på mere end 390.000 kroner op. Det mener politi og anklagemyndighed stammer fra salg af narko. Beløbet svarer til salgsprisen på cirka 6,5 kg hash eller cirka et halvt kilo kokain. Ved ransagningen fandt politiet yderligere mere end 6.500 piller med forskellige indholdsstoffer, der alle er ulovlige.

Sagens anden mand er 56 år. Han er tiltalt for at have opbevaret et større pengebeløb, der stammede fra salg af narko, for den 23-årige. Næsten 319.000 kroner skulle han ifølge anklageskriftet have opbevaret i en kasse, der var gemt i et klædeskab.