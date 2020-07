Narkohund bekræftede mistanke

Nogle gange stemmer en mistanke overens med virkeligheden. Det kan politiet konkludere efter, de tirsdag eftermiddag rykkede ud med narkohunde til en lejlighed i den nordvestlige del af Roskilde. Der var mistanke om, at der blev opbevaret narko på stedet. I lejligheden fandt politiets narkohund da også 15 gram amfetamin, fem gram hash, en digitalvægt og pølsemandsposer, som indikerede at narkobesiddelsen var med henblik på salg. En 45-årig mand fra Roskilde blev sigtet for narkosalg, og narkoen blev beslaglagt med henblik på konfiskation.