Narkobule endevendt af hunde

En 42-årig mand og en 30-årig kvinde, begge uden fast bopæl i Roskilde, blev anholdt og sigtet for narkosalg. De ulovlige stoffer blev beslaglagt med henblik på konfiskation. De anholdte blev taget med til politistationen til afhøring og sagsbehandling. Sagen blev herefter juridisk vurderet, og der blev ikke fundet grundlag for at fremstille de to sigtede i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling, så de blev løsladt. De sigtede kan dog forvente at høre mere fra politiet, når sagerne skal afgøres.