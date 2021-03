Politiet havde narkohunde med, da en lejlighed i Roskilde blev ransaget. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Narkobule blev ryddet af politiet

Roskilde - 09. marts 2021 kl. 12:50 Kontakt redaktionen

En formodning om, at der blev solgt narkotika var årsag til, at politiet aflagde uanmeldt besøg i en centralt beliggende lejlighed i Roskilde ved 20-tiden mandag aften. Af samme årsag blev politiets narkohunde luftet samtidig. Mistanken viste sig at holde stik, for lejligheden bar ifølge politiet tydeligt præg af narkomisbrug.

Tre personer var til stede, da politiet kom - en mand på 40 år og en kvinde på 51, som begge bor i lejligheden, samt en mand på 49, der var »gæst« - eller måske kunde. Sidstnævnte viste sig at have en peberspray i lommen. Den blev konfiskeret, og han blev bedt om at forlade stedet.

De to andre overværede, hvordan narkohundene snusede sig igennem lejligheden og opstøvede en pose, der indeholdt 64 gram amfetamin, og en anden med 51 gram hash.

At størstedelen af narkoen skulle have været solgt, er der en del, der tyder på, og at der også havde fundet et salg sted tidligere, blev antydet af et fircifret kontantbeløb.

Parret i lejligheden blev derfor anholdt, og fundet i lejligheden var så stort, at begge ville blive fremstillet i grundlovsforhør ud på eftermiddagen med krav om varetægtsfængsling. Anklageren ville begære dørlukning, fordi politiet ikke er færdige med sin efterforskning i sagen.

Såvel manden som kvinden er begge kendt af politiet i forvejen, men begge kun for at besidde narkotika til eget brug.

