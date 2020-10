Da politiet stoppede en bil på Ringstedgade, endte det med en række sigtelser for de to mænd i bilen. Der var blandt andet tale om narkotika og våben. Foto: Kenn Thomsen

Narkobilists passager fik tømt sine lommer og fik kolonihave ransaget

Roskilde - 06. oktober 2020 kl. 11:11 Kontakt redaktionen

En rutinekontrol af en bil, der kørte på Ringstedgade i Roskilde, blev natten til tirsdag en større arbejdsopgave for politiet.

Bilen blev stoppet ved Shell, hvor føreren af bilen, en 35-årig mand fra København, viste sig at være påvirket af narko og spiritus. Han blev derfor anholdt og sigtet, da han skulle med politiet for at få taget en blodprøve. Den 35-åriges promille var så høj, at politiet inddrog hans førerret midlertidigt, indtil blodprøven er blevet analyseret, og sagen kan afgøres.

Med som passager i bilen var en 41-årig mand fra København. Han blandede sig i politiets arbejde og blev ved med at råbe højt trods flere advarsler. Han blev derfor sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen ved i spirituspåvirket tilstand at have en adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden.

Han blev visiteret og fundet i besiddelse af et slagvåben i form af en hård kugle i en strømpe, som han ikke havde et anerkendelsesværdigt formål til at besidde. Derudover fandt betjentene en hashjoint i hans jakke. Den 41-årige blev derfor sigtet for narko og våbenbesiddelse.

Men dermed var sagen ikke slut. Politiet mistænkte nemlig, at den 41-årige kunne opbevare narko på sin opholdsadresse i et kolonihavehus i Roskilde. Politiet valgte derfor at ransage kolonihavehuset under overværelse af den 41-årige.

Her blev fundet 1,89 gram kokain, 1,01 gram skunk, 0,10 gram amfetamin, 14 viagrapiller og tre morfinpiller, som den 41-årige ikke havde en recept på. Han blev derfor sigtet for de nye fund af narko og overtrædelse af lægemiddelloven. De ulovlige genstande blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

Herefter blev den 41-årige løsladt, men der bliver et retsligt efterspil.