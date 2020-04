Der blev en del arbejde for politiet, da en 35-årig mand blev stoppet for narkokørsel tirsdag over middag. Manden blev også sigtet for narkohandel. Foto: Kenn Thomsen

Narkobilist var også narkohandler

Der var noget ved en mands kørsel på Bytoften i Roskilde, som fik politiet til at stoppe vedkommende tirsdag klokken 12.39. Det endte med at blive lidt af en fangst, da politibetjentene først fik bekræftet via en narkometertest, at bilisten var påvirket af amfetamin under kørslen.

Den 35-årige blev anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, idet politiet mistænkte ham for at være have denne mængde narko for at sælge af det. Manden blev løsladt efter afhøring til sagen og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen mod ham skal afgøres.