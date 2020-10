Narkobilist havde også narko i bilen

Et eller andet må have vakt betjentenes mistanke, da en patrulje søndag aften ved 20-tiden stoppede en bil i Ny Østergade i Roskilde for at lave en rutinemæssig kontrol. I bilen sad to yngre mænd, og føreren af bilen, en 24-årig mand fra Frederiksværk, var påvirket af narko.