Politiet fik nok at gøre, da de stoppede en 49-årig mand fra Roskilde tirsdag formiddag. Manden fik flere sigtelser, og så opholdt der sig to kvinder på mandens bopæl, som havde henholdsvis våben og narko på sig. Foto: Kenn Thomsen

Narkobilist havde mere på samvittigheden

Roskilde - 13. maj 2020 kl. 10:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kunne have været en rutineopgave, men det blev det da vist langt fra, da politiet rykkede ud for at kontrollere en personbil, som kørte på Æblehaven tirsdag formiddag. Politiet havde nemlig oplysninger om, at bilejeren ikke havde noget kørekort.

Det var netop bilejeren, der kørte bilen, så politiet sigtede en 49-årig mand fra Roskilde for kørsel i frakendelsestiden. Da politiet efter en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af amfetamin, også kunne mistænke ham for narkokørsel, blev han sigtet for det og anholdt kortvarigt.

Den 49-årige mand blev derfor sendt afsted for at få taget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Men inden politiet nåede så langt, blev bilen ransaget, og her fandt betjentene en mobiltelefon, som viste sig at være efterlyst, som stjålet nytårsnat i Hørsholm.

Efter udtagelse af blodprøven kørte politiet hjem til den 49-åriges bopæl, som blev ransaget for at lede efter yderligere måske stjålne effekter.

På bopælen traf politiet en 33-årig kvinde fra Roskilde, som ulovligt var i besiddelse af en peberspray. Derfor blev hun sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen.

En anden kvinde på 29 år uden fast bopæl i Roskilde traf politiet også hos den 49-årige. Hun havde et halvt gram hash og ganske lille portion amfetamin på sig, så hun blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Så den 49-åriges køretur i Æblehaven vil senere give en mængde sager, som de implicerede hører mere om senere.