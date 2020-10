Kokainen var pakket i pakninger a ét kilo, når den blev leveret fra bagmændene videre ud i distributionsleddene. Foto: Jens Wollesen

Narkobagmænd tiltalt for at sælge kokain for flere millioner kroner

Roskilde - 27. oktober 2020 kl. 12:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

I næste uge indledes en sag mod tre mænd fra Køge-området, som er tiltalt for at have solgt omkring 24 kilo kokain, overvejende i Roskilde- og Køge-området. De tre blev anholdt i Cirkelhusene i Køge i december og har siddet varetægtsfængslet siden. Ved anholdelsen lød sigtelsen på handel med otte kilo kokain, men efter yderligere efterforskning er tiltalen udvidet til 24 kilo. På gadeplan koster et gram kokain omkring 500 kroner.

