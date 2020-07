Narkobagmænd taget med et halvt kilo kokain og en lille halv million

Det var blot noget af det, som politiet fandt på en adresse på Holmevej i Gundsømagle torsdag formiddag. Politiet blev ledt til adressen på baggrund af et tip, og narkohundene var med under ransagningen, der resulterede også resulterede i fund af syv ecstasypiller og over 5000 styk receptpligtig medicin.

Indehaverne er narkoen var efter alt at dømme en 56-årig mand fra Gundsømagle og hans 23-årige søn, der begge bor på stedet, hvorfra faderen også driver virksomhed. Begge blev anholdt og bliver fredag ved middagstid fremstillet i grundlovsforhør, der sandsynligvis vil resultere i en varetægtsfængsling. En tredje beboer på adressen - en 19-årig mand - er også sigtet, men kun for besiddelse af to gram hash, som narkohundene snusede sig frem til i hans rygsæk.

Far og søn er ifølge politiet kendt for at have relationer til rockermiljøet. De er desuden tidligere dømt for i fællesskab at have begået et overfald ud for Casino Pub i Gundsømagle i 2017.