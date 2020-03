Se billedserie Kenneth Ludvigsen begynder som uddeler i Dagli?Brugsen i Gadstrup den 9. marts.

Næsten lokal uddeler til Dagli'Brugsen

Roskilde - 01. marts 2020 kl. 06:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen for Dagli'Brugsen i Gadstrup er glad for, at de har ansat en ny uddeler til butikken.

Pladsen blev ledig, at Max Andersen stoppede ved udgangen af januar efter knap et år i Gadstrup.

Dagli'Brugsens nye uddeler er Kenneth Ludvigsen, som begynder den 9. marts.

Kenneth Ludvigsen var torsdag forbi butikken sammen med formanden, Henning Riber, hvor han fik mødt de medarbejdere, der var på arbejde.

Han glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

- Min ledelsesstil er altid at gå forrest og vise engagement samt at kunne uddelegere, så medarbejderne også får ejerskab af vores fælles mål. Jeg vil gøre brug af medarbejdernes kompetencer og videreudvikle dem, så vi altid vil fremstå som et stærkt team, siger Kenneth Ludvigsen.

Arbejdsmæssigt har han de seneste seks år fungeret som souschef i Dagli'Brugsen Kirke Stillinge og Høm, og han har ind i mellem haft tid til at arbejde med på et af COOP's store IT-satsninger, COOP One. Derfor får butikken også den nødvendige viden til at implementere de kommende digitale løsninger.

Privat bor Kenneth Ludvigsen i Havdrup sammen med sin kone og to børn på 15 og 19 år. Han kender derfor lokalområdet, især da hans kone arbejder i Gadstrup.

Et af de områder i butikken Kenneth Ludvigsen vil fokusere på, er at åbne delikatessen igen. Det vil kræve en del forberedelse, men målet er, at delikatessen åbner i en eller anden form i løbet af 2020.

- Jeg glæder mig til at møde alle borgere her i Brugsen og kom gerne forbi og sig goddag. Er der noget fra COOPs udvalg, du savner i butikken, vil jeg altid gøre hvad jeg kan for at du kan finde det her hos os, siger Kenneth Ludvigsen.