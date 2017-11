Næsten helt ny præstegruppe i domkirken

Hun har været ansat siden 1999 og overtager i øvrigt Paul Kofoed Christiansens stilling som førstepræst. Maria Harms indsættes som ny førstepræst ved højmessen søndag den 3. december klokken 10. Maria Harms' nuværende stilling bliver snart slået op, og ansættelsesproceduren er planlagt til at finde sted i januar. Domsognets menighedsråd forventer at have en fuldtallig og fornyet præstegruppe i det tidlige forår.

Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen tiltrådte for et år siden, mens sognepræst Ane Bisgaard LaBranche begyndte den 1. august.

I starten af året sagde Ulla Thorbjørn Hansen farvel for at blive provst i Slagelse, og det skete blot 15 måneder efter, at natkirkepræst Per Vibskov stoppede for at blive provst på Nørrebro.