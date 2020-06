Se billedserie Der blev strikket løs i Bibliotekshaven i Roskilde på den internationale strikkedag. Foto: Anna Weinø

Næsten for mange fejrede International Strikkedag

Roskilde - 15. juni 2020 kl. 14:47 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er jo et luksusproblem, at her er så mange, siger en bibliotekar.

- Ja, men vi må alligevel sørge for, at vi ikke bliver flere, svarer hendes kollega, mens hun forsøger at få tal på, hvor mange der lige nu sidder i Bibliotekshaven.

Nogle er alene og andre i grupper, men alle sidder de med strikketøjet i hænderne. De to bibliotekarer spejder over den strikkende flok for at sikre sig, at de ikke overskrider forsamlingsforbuddet på 50 personer. Det er blevet populært at strikke. Det ses i bibliotekshaven til årets markering af International Strikkedag. Det ses også hos Louise Hardens butik Strik & Design i Sankt Ols Gade.

- Jeg oplever, at det er blevet en trend de seneste mange år. Jeg begyndte for 15 år siden, og det er kun blevet mere og mere populært, og det forsætter, siger Louise Harden, der har strikket, siden hun var barn, men for 15 år siden gjorde sin hobby til forretning.

Mellem strikkedamer Det er langtfra alle, der ved, at lørdag den 13. juni er International Strikkedag eller »World Wide Knit In Public Day.« En dag, hvor man tager strikketøjet ud i offentligheden og samler sig med sine medstrikkere. Mærkedagen har eksisteret siden 2005 og er for længst nået til Roskilde. Denne lørdag er det Roskilde Bibliotek, der afholder International Strikkedag.

Det kom Linda Bjerager for ører, og hun tog derfor med sine tre strikkeveninder til arrangementet. De fire har en strikkeklub, som mødes en gang om måneden, men så snart der er et offentligt strikkearrangement i byen, så tager de derhen.

- Der er et fællesskab mellem alle os strikkedamer. Her er en hyggelig stemning, og man sidder ikke kun for sig selv. Folk går rundt, snakker lidt, og man bliver inspireret af hinanden, siger Linda Bjerager.

Strik er nået de unge Strikkeveninderne lægger strikketøjet fra sig og går selv ud for at blive inspirerede. De stopper ved et bord, der bugner af bløde trøjer og pastelfarvet garn. Det er Vibeke Nyrup, der benytter lejligheden til at vise sine varer frem. Hun ejer Roskilde Garn, der holder til på Musicon. Hun har også bidt mærke i, at flere og flere er begyndt at strikke.

- Der er rigtig mange unge, der er begyndt at strikke. Det er blevet moderne at gå i strik, og jeg ser de unge fra skolerne ved Musicon, der sidder og strikker, fortæller Vibeke Nyrup.

Hun er glad for, at unge piger har fundet samme glæde ved strikningen, som hun selv har følt, siden hun var seks år.

Lille butik, lille stigning Mens coronanedlukningen gav danskerne mere tid, har strikkebutikker landet over oplevet en stigning i salg. Vibeke Nyrup har også følt en lille stigning.

- Jeg har solgt mere under corona og kan godt mærke en forskel, men ikke så voldsomt som de har i de større forretninger. Jeg er jo en lille butik, siger Vibeke Nyrup.

I en anden lille butik, nemlig Strik & Design, gælder det samme, fortæller ejer Louise Harden.

- Jeg har i hvert fald haft lige så meget at lave, hvis ikke mere, siger hun.

Kvindernes snak i de små grupper går ligeså stærkt og lystigt, som strikkepindene bevæger sig, men Roskilde Biblioteks markering af International Strikkedag er ved at være ved vejs ende. Klokken 13 ryddes der op, og damerne må finde et andet sted, hvis de vil fortsætte strikkeriet.

