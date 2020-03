Næsten alt lukker - men du kan stadig blive døbt og gift

Det myldrer ind med meddelelser om aflysning af begivenheder og total lukning af steder, hvor folk normalt samles. Her gives ikke et fuldstændigt overblik, men udgangspunkt kan man regne med, at statsministerens opfordring er fulgt, og at al kultur og underholdning i Roskilde er aflyst for at undgå forsamlinger, som også faren for coronasmitte.