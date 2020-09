Hvedstrup Sogn formåede ikke at finde nok medlemmer ved valgforsamlingen, hvor kun en enkelt kandidat stillede op til menighedsrådet. I Ågerup mangler der tre medlemmer, men her har man allerede de tre suppleanter. På billedet ses Hvedstrup Kirke. Foto: Kim Rasmussen

Næsten alle i mål ved menighedsrådsvalget

Det var uden de store sværdslag, at langt de fleste af de lokale menighedsråd tirsdag aften blev valgt for de kommende fire år. Det betyder dog ikke, at menighedsrådsvalgene er overstået helt for denne omgang.

Nu forestår ventetiden, for skulle der sidde folk rundt omkring og tænke, at de gerne vil i menighedsrådet, så har de nu mulighed for at opstille deres egne lister, hvilket vil udløse et egentligt valg, som så skal holdes den 17. november. Der er deadline for opstilling af lister den 13. oktober. Der er dog ikke meget, som tyder på, at der kommer kampvalg mange steder.