Medlem af Europaparlamentet Marianne Vind (S) fra Havdrup har i en række år været næstformand for HK-Privat, der er en af sektorerne i det store fagforbund.

Næsten 100 til 8. marts-møde

Roskilde - 09. marts 2021 kl. 10:12 Kontakt redaktionen

Op mod 100 deltagere var med til det virtuelle møde 'Stiletter og mursten - (u)ligestilling i 2021', som AOF og Socialdemokratiet i Roskilde havde arrangeret på 'Kvindernes Internationale kampdag' den 8. marts.

Debatten blev styret af TV2-journalist Semi Jan, og i debatpanelet var tidligere direktør for Kvindfo Nina Groes, direktør i P. J. Disel Engineering Anne-Mette Elsborg, det lokale folketingsmedlem Mette Gjerskov samt Marianne Vind fra Havdrup, der er valgt til Europaparlamentet.

Diskusionen kom langt omkring, men alligevel var der overvejende enighed om en række hovedpunkter:

Er der ligestilling mellem kønnene? Nej, det er der ikke!

Går det fremad med at begrænse og eliminere forskellene? Ja, men går det hurtigt nok? NEJ!

Hvad er udfordringerne? Er det mændene, er det kvinderne eller er det blot traditionerne?

Og ikke mindst vigtigt: Hvad kan vi gøre ved det?

Flere mente, at lovfæstet barsel til mænd kunne være en god start, da det også skaber værdi for familielivet. Baglandet skal fungere for at arbejdslivet også fungerer.

Et andet vigtigt punkt er ligeløn og eksempelvis respekt for det sundhedspersonale, der i øjeblikket drager omsorg for os.

Endelig ønskede nogle en tydeligere erkendelsen af, at der ikke er ligestilling i Danmark. Man kan starte med børnene og stoppe med at kalde de små piger for prinsesser.