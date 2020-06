Der bliver ingen Roskilde Festival i næste uge. Det bliver trist for alle dem, der skulle have været afsted og ikke mindst festivalens ansatte, som i stedet bliver hjemsendt. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Næste uge bliver mærkelig for de 100 festivalansatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næste uge bliver mærkelig for de 100 festivalansatte

Roskilde - 26. juni 2020 kl. 18:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver en rungende tomhed i Roskilde i næste uge, hvor over 100.000 mennesker skulle have fyldt Dyrskuepladsen. Ikke mindst for den aflyste Roskilde Festivals 100 medarbejdere og en del af de 30.000 frivillige bliver det en mærkelig tid.

Læs også: Trist og spændende start på jobbet for ny festivalchef

For dem venter nu den anden bølge af skuffelse.

- Der var en kæmpe sorg og tristhed, da vi fik meddelelsen om aflysningen - ikke at den var super overraskende - og så har mange af os haft travlt med at lukke festivalen ned og dokumentere det, der er planlagt, så det kan bruges næste år. Så der har været travlt. Nu hvor det er på lørdag, vi skulle have haft indløbet, og de store datoer nærmer sig, giver det et nyt dyk for mange, fordi man tænker, at »nu ville vi have gjort det og det«, siger Dorthe Hove Olesen, der er festivalens nye hr-chef.

Hjemsender nu Det er også nu, festivalen begynder at hjemsende medarbejdere. Efter kompensationsaftalen er blevet forlænget, har Roskilde Festival valgt at hjemsende de fleste af de i alt 100 ansatte undtagen fra 9. juli et nødberedskab og ledelsen.

Hidtil har det ikke kunnet lade sig gøre at søge kompensation for at hjemsende folk i den nuværende pakke, fordi festivalen har haft travlt med det omfattende arbejde med at lukke ned for årets festival.

Nu venter så en tid, hvor festivalen ikke skal afvikle gildet og rydde op i hele sommeren, og derfor bliver medarbejderne sendt hjem, indtil de i efteråret begynder at tage fat på næste års festival.

Et helt år endnu Hvordan man så holder dampen oppe helt til næste år blandt medarbejderne og ikke mindst de tusinder af frivillige, har hr-chefen endnu ikke hele svaret på.

- Vi har aldrig prøvet før, at fejringen af fællesskabet ikke var forløsningen på det, man har arbejdet hårdt på hele året. Så en del af min tid går med at snakke med ansatte og frivillige om, hvad der er brug for lige nu, og hvordan vi bruger tiden fornuftigt i efteråret. Noget af det, vi taler om, er de mange idéer, der er i organisationen, men som vi hvert år må sortere fra, selvom det er skidegode idéer, men »nu er der festival om to måneder«. Nu har vi faktisk længere tid, og det at bruge den klogt sammen med alle de gode kræfter, vi også har blandt de frivillige, er måske vores allervigtigste opgave i år. Hvordan skal vi gentænke os selv og den måde, vi arbejder med fællesskaber og frivillighed på? siger Dorthe Hove Olesen.

relaterede artikler

Ragnarock får donation til udstilling om Roskilde Festival 26. juni 2020 kl. 11:56