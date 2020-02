Udsigten til, at Nymølle Stenindustri får udvidet sin tilladelse til at grave grus i 10 år mere, har fået foreningen Grusgravens Naboer til at true med et sagsanlæg. Foreningen vil tilbage til en aftale om, at grusgravningen ved Vindinge syd skal stoppes. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Naboer truer grusgrav med krav for 78 millioner kroner

Roskilde - 17. februar 2020 kl. 12:06 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grusgravens Naboer i Vindinge har fået nok. De føler, at en aftale om at stoppe grusgravningen i Vindinge syd er på vej til at blive lavet om, og det har fået foreningen på barrikaderne.

- Det er vores umiddelbare opfattelse, at vi er bedst stillede ved at indlede en sag om erstatning overfor Nymølle. Sammen med vores advokat er vores nuværende estimat for et fælles søgsmål på cirka 78 millioner kroner for tab af ejendomsværdi samt gener, skriver Grusgravens Naboer i en mail, der er udsendt søndag aften til udvalgte politikere i Roskilde Byråd, heriblandt medlemmerne af klima- og kiljøudvalget.

Nymølle Stenindustri har søgt om at udvide graveområdet i Danmarks største grusgrav, som ligger lige op ad Vindinge. Høringsperioden er overstået, og i løbet af foråret skal Region Sjælland tage stilling til ansøgningen.

Et af argumenterne for at give tilladelsen til Nymølle Stenindustri er økonomi, og netop økonomi har fået Grusgravens Naboer til at reagere.

- Vi tager kravet om søgsmål til efterretning. Og vi gør det med visheden om, at vi har gjort og hele tiden gør os meget umage for at mindske eventuelle gener fra grusgravningen mest muligt, siger direktør for Nymølle Stenindustri, Ole Nørklit.