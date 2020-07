Se billedserie Per Søfting har boet på Nordmarksvej i mere end 40 år. Han oplever, at der bliver kørt langt hurtigere på vejen end de tilladte 40 kilometer i timen. I flere omgange over det seneste år har han haft fat i Roskilde Kommune om problemet, men han oplever, at der indtil nu ikke er sket noget. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Naboer: Hvorfor sker der ingen forbedringer på Nordmarksvej?

Roskilde - 08. juli 2020 kl. 19:11 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den får pedal på Nordmarksvej. En rød kassevogn suser forbi, det samme gør en kvinde i en Audi.

Skiltet ud for Per Søftings hus viser, at den højst tilladte hastighed er 40 kilometer i timen. Det skilt blæser de fleste bilister forbi, tilsyneladende uden at budskabet bliver taget alvorligt.

- De fleste kører over 60, selv om her står 40. Chikanerne hjælper ikke en snus. Når det er mørkt, er de direkte farlige, siger Per Søfting.

Han har forsøgt at råbe politikerne op, men indtil nu uden held.

- Ser du herhenne, så har vi et busstoppested med en midterhelle, som gør, at man er nødt til at holde og vente bag bussen, medmindre man gør som flere og flere og tager den venstre om midterhellen, over i modsatgående spor og forbi. Lige efter er der et kryds, hvor en del cyklister krydser. Som bilist har du meget dårlig mulighed for at se cyklisterne, hvis du fræser uden om bussen - og cyklisterne forventer dig i hvert tilfælde ikke, siger Per Søfting, som har boet på Nordmarksvej siden 1977.

- Vi har udsyn til det hele. Det er både ham i BMW'en, hende i Audien og Brian i sin Golf. Jeg synes ikke, man kan sige, at det er nogen bestemt, som ikke overholder hastighedsbegrænsningerne. Det er en generel tendens, at der bliver skidt på reglerne, siger han.

Er I der, Roskilde?

I august havde Per og hans kone besøg af forvaltningen og Daniel Prehn (S), formand for plan- og teknikudvalget. Siden da er der ikke sket meget med at komme videre med Nordmarksvej.

- Faktisk er der ikke sket noget. Vi har også skrevet til borgmesteren, når nu det andet ikke virkede, men der er heller ikke kommet en reaktion. Vi blev lovet et møde i januar/februar, hvor vi kunne komme med ideer, inden projektet kunne komme med på budgettet. Men vi har intet hørt. Det virker som om, vi er blevet glemt, og det er jo ikke godt nok, når man bliver lovet noget af kommunens folk, siger Per Søfting.

Chikanerne er farlige

Genbo til Per Søfting er Evan Hejlsø, som har boet ud til Nordmarksvej i 30 år. Han efterlyser også en indsats imod den støj, der kommer fra vejen.

- Det har været slemt længe. Støjen er ulidelig, specielt efter at de lagde ny asfalt på. Jeg er ikke vejekspert, men vejen er blevet meget mere ujævn. Alt, hvad der ligger på folks trailere, hopper nu rundt, og det giver en hulens larm, siger hun og fortsætter:

- Chikanerne er direkte farlige. Folk sætter farten op for at komme først rundt om chikanerne, eller også kører de skiltene ned, fordi de ikke ser skiltene, som ikke er med belysning. Men vi er på landet her. Der er altså mørkt om aftenen. Når først skiltene er lagt ned, står der en jernpind tilbage, som folk kan få kørt undervognen i stykker på. Det virker ikke gennemtænkt, men måske det var billigt, siger hun.

Hos Per Søfting har man også oplevet rystelserne fra trafikken.

- For ikke så længe siden faldt vores gardinstang ned i stuen, da der var en bilist, som hamrede forbi, fortæller han.

Løsninger

Per Søfting ved godt, hvad han ønsker sig, så vejen kan blive sikker.

- Det bedste ville jo være en cykelsti, måske dobbeltrettet i den ene side af vejen. Det er dyrt, men det er det sikreste, sådan som folk kører, siger han.

Alternativt ser han en anden løsning.

- Cykelstriberne, de brede i begge sider af vejen, og chikaner med busvenlige bump jævnt fordelt fra rundkørslen ved Osvej og så helt ned til Toftegårdsvej/Råmosevej, hvor cyklisterne kan komme væk fra vejen og køre ad Kornvej. Det kan lade sig gøre så mange steder i kommunen - Østrup, Ågerup, Baunegårdsvej her i byen, så hvorfor ikke her hos os?, spørger han.

Striber på vej

I budgettet for 2020 står der ikke specifikt nævnt noget om forbedringer på Nordmarksvej.

Men det behøver der ifølge formand for plan- og teknikudvalget, Daniel Prehn (S), heller ikke. Der står nemlig penge i puljen til forbedringer for cyklister. 300.000 kroner ret præcist.

- Vi har faktisk et projekt, som næsten er tegnet færdig. Det er planen, at det skal drøftes med naboerne inden alt for længe. Vi lægger op til at bruge 300.000 kroner på at lave 2-1-vej (de brede cykelstriber, hvor bilerne skal køre på midten, red.). Hvis ikke det er nok, så skal vi se på sagen igen, for eksempel hvis projektet også skal indeholde indsnævringer og bump, siger Daniel Prehn.