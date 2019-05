Nabo: Der har været flere alvorlige ulykker her

En 57-årig mandlig motorcyklist fra Jyllinge mistede mandag eftermiddag livet i en ulykke på Sengeløsevej sydøst for Herringløse, da en 74-årig mand mistede herredømmet over sin bil og kørte ind i motorcyklisten lige ud for Helle Uldahl Hansens hus.

- Vi har haft bil i vores have, bil på autoværnet og biler i grøften. Det er første gang, der er sket et dødsfald, men folk slår sig - også alvorligt hver gang. Hver gang ringer jeg til kommunen og politiet for at være sikker på, at ulykkerne registreres, og kommunen har da også snakket om, at der måske kunne sættes 50-kilometer-skilte op, for vi har nogle meget lumske og uoverskuelige sving lige her. Det var formentlig også årsagen til, at det gik galt i går, siger Helle Uldahl Hansen.