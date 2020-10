Når Gasolin' tankes af andre musikere

Ragnarock byder på den sidste omgang Rabalder Talk på onsdag 4. november klokken 19. Her er emnet, hvad sker der med Gasolin's sange, når det er andre, som fortolker dem? Det spørgsmål prøver Michael Carøe, Henrik Smith-Sivertsen og Julie Bundgaard at give et svar på. Billetter på biletto.dk. Udstillingen er lukket under arrangementet. På grund af corona-restriktionerne er der ikke frit pladsvalg. Ragnarock finder man på Rabalderstræde 16 på Musicon.