Politiet fik ikke fat i to maskerede mænd natten til mandag, men leder stadig efter dem. De to mænd efterlod nemlig en stjålen bil ved Yamaha Store Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Mystiske mænd efterlod stjålen bil

Selv om mange kan siges at gå maskerede rundt, virkede det dog lidt mistænkeligt, at to maskerede mænd luskede rundt ved Yamaha Store Roskilde på Darupvang om natten. Politiet blev derfor kontaktet klokken 0.12 natten til mandag.