Kommunen er blevet klogere på misfarvningen af vandet i søerne i Folkeparken. Vandet fra søerne ender i øvrigt med at løbe ud i Roskilde Fjord nede ved havnen. Foto: Lars Kimer

Mystisk sag opklaret: Derfor har parksøer skiftet farve

Besøgende i Folkeparken har i den seneste tid oplevet, at vandet i de fleste af søerne har været blågrønt og sådan lidt hvidligt uklart.

Roskilde Kommune har ikke turdet give et bud fra hoften på, hvad der er årsagen, og har hyret eksperter til at se på sagen, og nu er de første svar landet.

Det viser sig, at misfarvningen ikke skyldes alger, men bakterier. Hvilken bakterier er nu ved at blive undersøgt.

- Vi ved nu, at der er fundet flere bakterier i vandet, en af dem i en ret høj koncentration. Vi afventer nu at få artsbestemt bakterierne, så vi måske kan handle på den viden vi får, siger specialkonsulent i Roskilde Kommunes miljøafdeling Jens Asger Andersen.

Specialisterne har også målt iltindhold, surhed og ammoniakindhold i alle fire søer. Iltniveauet er fint, surheden okay, og der er ikke ammoniak i vandet, viser prøverne.

- Det kunne umiddelbart tyde på, at en oprensning vil hjælpe. Søerne har jo et meget stort indhold af næringsstoffer, helt typisk for bysøer. Når vi har nogle flere data, så vil vi se på, om vi kan gøre noget ved problemet. Det kunne være i form af en oprensning af søerne, så skal vi dog først vide, hvor tykt laget af bundmateriale er, så vi ved, hvor meget vi skal rense op, forklarer Jens Asger Andersen.