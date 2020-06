Det var i forbindelse med opførelsen af det ny havnekontor, at den glemte kilde så dagens lys for første gang i mange år. Foto: Steen Østbjerg

Mysterium på havnen er opklaret

Roskilde - 21. juni 2020 kl. 08:27 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt hjulpet af DAGBLADETs læsere har Fors opklaret det mysterium, der kom op til overfladen i april i form af en springende kilde på havnen. Kilden kom for dagens lys i forbindelse med opførelsen af det ny havnekontor. Pludselig fossede vandet frem fra et rør, der var blevet slået hul på, og frygten gik på, at det kunne være drikkevand, der i årtier var blevet ledt direkte i fjorden.

Ingen kendte til nogen kilde netop dér, og eftersom vandet var lagt i rør, var det tænkeligt, at der vitterlig var tale om vand fra forsyningen, som imidlertid ikke havde kort, der viste, at der skulle være rør lige dér.

Hullet i røret blev stoppet med en ordentlig prop, og så gik detektivarbejdet i gang. Standsningen af udledningen påvirkede hverken vandtrykket i området eller gjorde udslag i forhold til natforbruget, hvilket pegede på, at der nok var tale om en kilde, og det er nu bekræftet.

- Vi fik et par henvendelser fra folk, som havde læst artiklen i avisen, og det var en god hjælp, siger Henrik Correll, produktionschef i det fælleskommunale forsyningsselskab Fors.

Den ene henvendelse kom fra en lystsejler, som er kommet på havnen i mange år. Han huskede, at der engang var en vandpyt ved parkeringspladsen ved det gamle havnekontor.

Pytten havde han undret sig over, fordi den også var der i perioder med tørt vejr. Han mente, at den forsvandt engang i 80'erne eller 90'erne, efter at der var blevet nedlagt dræn.

Den anden læser var meget konkret. Han huskede, at Roskilde Åleexport i sin tid brugte kilden til deres bassiner og derfra ledte vandet til havnen og fjorden. Dermed var der også en forklaring på, at kilden var lagt i rør.

- Så vi fik to forskellige henvendelser, som begge nævnte en kilde. De henvendelser hjalp faktisk, siger Henrik Correll, der glæder sig over, at det ikke var »hans« ledningsnet, der havde været læk i årevis, uden at det var blevet bemærket.

