Musikvideoen er til Michala Højs version af »Circle of Life« fra »Løvernes konge«, og Elleore blev valgt, fordi øen både er et kongerige og blev brugt til filmen »Løvejagten« fra 1907. Foto: Niels Parsner, Sagafjord A/S

Musikvideo optaget på Elleore

- Det begyndte med, at jeg var ombord på Sagafjord for et stykke tid siden og spillede »Circle of Life«, og Niels (Sagafjords direktør, Niels Parsner, red.) sagde, at den burde jeg indspille. Jeg sagde, at så skulle jeg stå på en af de her øer i fjorden, fortæller Michala Høj.