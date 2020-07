Musikklassikere med første parket til domkirken

- Nogle køber en sandwich, og andre nøjes med at købe en øl eller et glas vin, fortæller han og vurderer, at der er omkring 100.

Finn Bendixen indrømmer, at de laver disse lørdagsmusikarrangementer for at gøre opmærksom på, at de er der.

- Jeg er så heldig, at jeg har så mange venner i musikbranchen, som vil komme og spille her. Mange tror jo, at man skal være medlem af Odd Fellow Logen for at holde fest her eller have en onkel, som er, men alle er velkomne. Man skal bare ringe. Vi har den skønneste beliggenhed på Sjælland, siger Finn Bendixen med begejstring i stemmen og oplyser, at de kan tage selskaber fra 40-100 personer.