Lucas Tosca Selmer og Silja Vuer Uldal er glade for at gå i musikklassen på Østervangskolen. Foto: Naja Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Musikklasse giver sammenhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikklasse giver sammenhold

Roskilde - 28. november 2019 kl. 05:05 Af Naja Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Østervangskolen i Roskilde i 2016 optog de første elever i de nye musikklasser, var det ikke til at vide, om idéen med en musiklinje i folkeskolen ville spille. Her fire år efter er der ikke megen tvivl. Idéen holdt og de musikalske elever har haft masser af succes, og i dag består klasserne af elever, som for manges vedkommende går videre med et liv inden for professionel musik.

Læs også: Musiktalentklasse er et hit i Roskilde

Eleverne spiller tit flere instrumenter, og så synger de også alle sammen.

Åbner op for muligheder

Silja Vuer Uldal og Lucas Tosca Selmer er to af de elever, der startede i 7.m for fire måneder siden. Silja Uldal går til klaver på Det kongelige danske Musikkonservatoriums juniorakademi og har spillet, siden hun var cirka seks år gammel. Hun synger også i DR's juniorkor og går til sang en-to gange om ugen. Derudover har hun også spillet guitar og ukulele siden 5. klasse.

- Jeg startede i musikklassen, fordi min mor fortalte mig om den, og så tænkte vi, at det åbnede op for mange gode muligheder, og at det også ville være virkelig fedt at have den ekstra musikundervisning i skolen, fortæller Silja Uldal.

Tid til musikken

Eleverne bruger rigtig meget tid på musikken og er meget engagerede, både i skoletiden og i deres fritid.

- Jeg øver typisk en halv times klaver hver dag, udover musikundervisningen i skolen og alt det andet, jeg går til, siger Silja Uldal.

Lucas Tosca Selmer, der har spillet blokfløjte, siden han var fire år, og næsten lige er begyndt til saxofon, fortæller, at han typisk øver mest op til koncerterne og arrangementerne. Lucas Selmer gik i forvejen på Østervangskolen sammen med sin storesøster, der spiller klaver. Hun søgte ind og kom ind på musiklinjen.

- Jeg tænkte, at det også kunne være sjovt at gå i musikklassen, siger Lucas Selmer.

Sjovt at spille sammen

Der er ingen tvivl om, at eleverne nyder musikundervisningen og at spille med hinanden.

- Det sjoveste ved at gå på musiklinjen er nok musikteori og at spille sammen i orkestre. Fordi så er vi sammen om musikken, og det er bare meget sjovere, siger Silja Uldal.

Eleverne lægger meget vægt på, at lærerne på musiklinjen er virkelig dygtige, og det er med til at motivere eleverne.

- Lærerne er rigtig dygtige og søde. Det er næsten som at have ekstra forældre, fortæller Lucas Tosca Selmer.

Ud over at undervise eleverne i musik på skolen tager lærerne dem også med ud for at opleve musiklivet i Danmark. Det er godt for elevernes musikalske dannelse.

- Vi lærer virkelig meget ved at komme med ud og lytte. Jeg tænker da tit »sådan skal jeg spille«, når vi sidder og ser en koncert, siger Silja Uldal.

Koncerter og fællesskab

Musikklasserne giver også selv masser af koncerter året rundt og får lov at lave en årlig musical foran resten af skolen. Nogle af koncerterne spilles bare for forældrene eller skolen, men eleverne får også muligheden for at spille ude. For eksempel er det 7.m's opgave at spille på Ragnarock - museet for pop, rock og ungdomskultur. Alt i alt spiller de enkelte klasser 20-30 koncerter om året.

- På den måde lærer vi at optræde foran et publikum og spille mange forskellige steder, siger Silja Uldal.

Alle disse koncerter og ture gør også, at man i musikklasserne oplever et helt unikt musisk fællesskab.

- Vi møder en helt anden forståelse og respekt fra hinanden her, fordi vi har en større forståelse for hinanden og vores store interesse, siger Lucas Tosca Selmer, og Silja Uldal supplerer:

- Musikken binder os sammen på en helt fantastisk måde, siger hun.

I musikklassen drømmer de fleste elever om at kunne leve af deres musik, når tiden i musikklassen er slut.

- Jeg drømmer om at skrive mine egne sange og blive en stor og succesfuld kunstner og sanger, fortæller Silja Vuer Uldal.

Hvis man har børn med drømme og musikalske færdigheder, er ansøgningsfristen til optagelsesprøven fredag den 20. marts.