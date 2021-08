Musikforening vil skabe ny scene i byen: Åbningskoncert på lørdag

Den nystiftede Rytmisk Musikforening Steps Ahead har lørdag åbningskoncert på scenen på Hestetorvet, som halvdelen af bestyrelsen sidder på. Fra venstre ses Tine Køster Hansen, Kevin Nickolas, Susanne Stilling Frederiksen og Cathrine Holst. Foto: Lars Ahn Pedersen

Roskilde - 13. august 2021 kl. 05:21 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Musiklivet i Roskilde har fået en ny spiller. For to måneder siden blev Rytmisk Musikforening Steps Ahead stiftet, og lørdag den 14. august holder den åbningskoncert på Hestetorvet med Tomas Franck New Quartet og KØS samt unge musiktalenter fra lokalområdet.

Tine Køster Hansen er formand og initiativtager til den ny forening, og det er ikke nyt for hende, for i 2000 grundlagde hun også foreningen Giant Steps i Svendborg, der lige som Steps Ahead har moderne jazz og verdensmusik som sit fokusområde.

- Jeg flyttede til Lejre for 10 år siden, og jeg savner den slags musik i Roskilde. Der er ikke en scene for den i byen, så da mine børn er blevet store, og jeg har fået noget fritid igen, så tænkte jeg, at jeg ville starte en forening, siger hun.

Om Steps Ahead Rytmisk Musikforening Steps Ahead har åbningskoncert lørdag 14. august på Hestetorvet i Roskilde.



Kl. 14-16: Åben scene for vækstlaget, bl.a. bands fra MusiCreator på Roskilde Katedralskole.



Kl. 17-18.30: Tomas Franck New Quartet.



Kl. 19.30-21: KØS.



Steps Ahead har også en koncert i forbindelse med Rabalder på Musicon lørdag 28. august, hvor Katrine Suwalski Quintet spiller kl. 18 i Domen.

Erfarne kræfter bag Til dem, som vil indvende, at der i forvejen er masser af jazz i Roskilde, skal det påpeges, at Steps Ahead beskæftiger sig med moderne jazz, mens der til gengæld må siges at være mere fri bane, når det handler om en scene for verdensmusik i byen.

- Jeg har altid drømt om at få verdensmusik til Roskilde, men der har ikke været kræfter til det før, så det vil være fedt, hvis det kan lykkes nu, siger Susanne Stilling Frederiksen, som er med i bestyrelsen for Steps Ahead.

Hun har tidligere været bestyrelsesmedlem i foreningen Ung Jazz i Roskilde, men den slumrede hen, da medlemmerne blev ældre og flyttede fra byen, så nu har hun valgt at lægge kræfterne i Steps Ahead.

- Jeg vil gerne arbejde for, at kulturlivet og erhvervslivet bliver knyttet tættere sammen, siger Susanne Stilling Frederiksen.

En anden med stor erfaring er Tom Henriques, tidligere leder af Roskilde Musiske Skole, som også er en del af den otte personer store bestyrelse.

Steps Ahead har aftalt med cocktailbaren Chase, at der skal være jamsession en gang om måneden. På billedet ses en del af bestyrelsen. Fra venstre Cathrine Holst, Tom Henriques, Tine Køster Hansen, Susanne Stilling Frederiksen og Kevin Nickolas. Foto: Lars Ahn Pedersen

Støtte til musikerhonorarer Steps Ahead har i første omgang fået en aftale med cocktailbaren Chase på Hestetorvet, som lægger lokaler til en jamsession en gang om måneden på en torsdag.

- Vi vil gerne dyrke vækstlaget og fremtidens musikere og give dem mulighed for at prøve at spille sammen med de professionelle, siger Tine Køster Hansen.

Som mange andre musikarrangører i Roskilde er Steps Ahead på udkig efter spillesteder, men det vil for alvor batte, hvis Roskilde Kommune går med i honorarstøtteordningen. Musikforeninger og rytmiske spillesteder kan søge om støtte til musikerhonorarer hos Statens Kunstfond på den betingelse, at kommunen støtter med et lignende beløb.

- I Svendborg fik vi kommunen med til det, men i Roskilde lader det ikke til, at nogen har gjort brug af den, siger Tine Køster Hansen, som er i dialog med kulturforvaltningen i Roskilde Kommune om mulighed for støtte.

