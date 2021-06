Guldaldersalen på Zleep Hotel Prindsen danner ramme om afslutningskoncerten på den klassiske musikfestival Schubertiaden 2021, hvor Jacob Gades Legat også bliver uddelt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Musikfestival bliver vært for fornem hædring af talenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikfestival bliver vært for fornem hædring af talenter

Roskilde - 27. juni 2021 kl. 11:48 Kontakt redaktionen

Når Jacob Gades Legat uddeler legater til talentfulde unge musikere, kommer det i år til at foregå i Roskilde i samarbejde med Schubertselskabet. Legatuddelingen holdes på Zleep Hotel Prindsen søndag den 29. august i forbindelse med afslutningskoncerten og afslutningsbegivenheden på den klassiske musikfestival Schubertiaden 2021.

Læs også: Kommunal støtte til Koncertkapellet

- Vi glæder os til at være værter for Gade Legatets uddeling af talentpriser 2021. Schubertselskabet og Roskilde Kommune har i mange år arbejdet på at give de unge musiker- og sangertalenter en platform, hvor de både kan ses, høres og udvikle sig. Fødekæden er hele fundamentet for, at Roskilde kan bestå som Alle Tiders Musikby og netop de unge talenter legatet hylder, er morgendagens musikalske fødekæde, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Styrker fødekæden

Siden 1964 har Jacob Gades Legat hvert år holdt legatuddelinger et nyt sted i landet for at udbrede kendskabet til de spirende talenter.

- Legatet glæder sig til at komme til musikkens by Roskilde og foretage vores årlige uddeling. Legatets vigtigste opgave er at styrke fødekæden i det klassiske musikliv. Derfor er samarbejdet med Schubertselskabet en god mulighed for at fremme vores unge talenters udvikling musikalsk og i rollen at stå overfor et stort publikum. Navnene på legatmodtagerne vil blive offentliggjort efter sommerferien, men jeg kan godt love alle, at det bliver et brag af en koncert, siger formand for Jacob Gades Legat Holger Bisgaard.

God inspiration Generalsekretær Bent-Erik Rasmussen i Schubertselskabet ser også med stor entusiasme på samarbejdet, fordi Jacob Gades Legat og Schubertselskabet har samme fokus på de unge talenter.

- De forskellige aktører i musiklivet kan forskellige ting. Derfor er det en styrke, når Jacob Gades Legatet og Schubertselskabet samarbejder og bruger disse styrker i fælles projekter, siger Bent-Erik Rasmussen.

Han håber, at samarbejdet med Jacob Gades Legat kan give de unge talenter i Roskilde inspiration til og mulighed for at udvikles.

- Derfor er det naturligvis en meget stor glæde for Schubertselskabet at indlede et samarbejde med Jacob Gades Legat, som netop har samme fokus for deres indsats. For Roskilde som musikby er det en ære at være vært for så stor en national begivenhed samtidig med, at det vil være en meget kraftig inspiration for alle de unge udøvende, som vi har i Roskilde, siger Bent-Erik Rasmussen.

Seks uddelinger I år uddeler Jacob Gades Legatet tre store legater på 100.000 kroner til unge talenter mellem 17 og 25 år og tre talentpriser på 30.000 kroner til unge talenter mellem 10 og 17 år.

I år modtager de unge talentmodtagere som noget nyt et talentprogram med legatet, der blandt andet skal udvikle og styrke deres kompetencer og ruste dem til en fremtid som udøvende musikere. Prismodtagerne afsløres først ved Legatuddelingen den 29. august klokken 15 i Guldaldersalen.

relaterede artikler

13-årigt klavertalent er en investering til fremtiden for Schubertiaden 04. august 2020 kl. 18:24