Der er stadig noget at lave for Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén, selv om den største del af hans arbejde er overstået. I går indløb der for eksempel et afbud fra den amerikanske sanger Lucy Dacus, som skulle have spillet på Pavilion-scenen i dag, men har fået problemer med stemmebåndet, og så måtte det engelske band Penelope Isles træde til med kort varsel. Foto: Jens Wollesen

Musikchefen holder ikke fri når festivalen spiller

- Desværre ikke helt, men lidt kan jeg, og vi vil gerne prioritere det. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at folk kommer ud af kontoret og oplever festivalen. Vi skal se, om det er, som vi troede, eller om vi skal prioritere pladsen anderledes. Vi har kun festivalpladsen en uge om året, så hvis vi skal se sådan noget, skal vi gøre det nu. Hvor går, står og sætter folk sig? En byplanlægger kan jo gå rundt i sin by hele tiden og kigge på den, og der har vi kun den ene uge, siger Anders Wahrén.

Onsdag startede musikken på Roskilde Festival, og et helt års arbejde med at hyre den helt rigtige sammensætning af kunstnere har nået sit mål for programchef Anders Wahrén og holdet på syv bookere. Betyder det så, at han nu kan læne sig tilbage, gribe en kold fadøl og selv være på festival?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her