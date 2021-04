Musik-festival melder ud: Ja, vi holder festival

Se billedserie Der kommer Jyllinge Festival, det tør arrangørerne godt love, og den bliver så tæt på normalen som muligt. Dermed kan folk i Jyllinge og omegn godt sætte kryds i kalenderen den 20. og 21. august. Foto: Jyllinge Festival

Roskilde - 28. april 2021

Mens festivaler og store begivenheder hænger skilte op med »aflyst« i disse dage, går man mod strømmen i Jyllinge.

- Vi holder Jyllinge Festival. Skriv det bare med tre udråbstegn bagefter. Det bliver til noget, begge dage.

Begejstringen over at kunne sige sådan er stor hos formand for Jyllinge Festival, Nicholas Hansen. Jyllinge Festival er en forholdsvis ny og gratis musikfestival i Hellig Kors Parken i Jyllinge, hvor bagtæppet er Roskilde Fjord, Lilleø og holmene.

- Vi har talt om det hele foråret, og vi har haft tre scenarier i skuffen, og vi tror på den store model. Nu må vi lige se, hvad politikerne får ud af anbefalingerne fra eksperterne, men det ændrer ikke på, at vi holder festival, siger Nicholas Hansen.

Brug for flere frivillige Nicholas Hansen er klar over, at der kommer udfordringer for festivalen.

- Vi plejer ikke at være hegnet ind, og vi plejer da slet ikke at skulle tjekke folks coronapas. Men det skal vi nok få løst, og jeg kender Jyllinge godt nok til, at vi nok skal finde de ekstra frivillige. Hvis det er, hvad der skal til, for, at byen kan holde fest efter over et år i corona-nedlukning, så finder vi de folk og holder et brag af en festival, siger han.

Pladsen skal forskønnes Jyllinge Festival havde sidste år 5-6000 besøgende over de to dage.

- Ved vores store koncerter lørdag aften havde vi omkring 2000 gæster på pladsen, så jeg tror, vi kan klare det også, hvis vi må sektionsopdele folk, siger Nicholas Hansen om festivalen, der i år finder sted fredag den 20. og lørdag den 21. august.

Sidste år fik festivalen 250.000 kroner af Nykredits fond til at lave tiltag på pladsen. Formanden forventer, at de penge får ben at gå på i år.

- Vi skal forskønne pladsen, og vi skal have gjort vores ungeområde endnu mere lækkert, siger han.

Sidste år gik Jyllinge Festival utraditionelt til værks. I august blev festivalen holdt på en blokvogn, som kørte Jyllinge tyndt, mens et band spillede fra lastbilens lad. Det hele blev livestreamet, så folk kunne følge med og suse ud på gaden og hylde bandet og festivalen, når vognen kørte forbi deres hus.