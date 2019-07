Se billedserie De fælles affaldspladser på Musicon har foreløbig en midlertidig udformning, men bliver i løbet af de kommende to-tre år anlagt som færdige byrum.

Musicon går skridtet videre med affaldssortering

Roskilde - 12. juli 2019 kl. 17:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om bydelen Musicon i Roskilde er hjemsted for mange forskellige typer virksomheder og foreninger, har de mere end 50 aktører siden maj været med i en ny fælles affaldsordning. Formålet er både at hjælpe brugerne med sorteringen, men det minimerer også kørslen i området, når én vognmand afhenter affald fra alle. En tredje fordel er, at bydelsforeningen har kunnet opnå en fordelagtig pris hos Renovationstransport Roskilde (RTR), der frem til 2023 har fået opgaven med at køre affald for bydelens virksomheder og foreninger.

Det er grundejerforeningen for hele Musicon-bydelen, kaldet Bydelsforeningen Musicon, der har formet ordningen og indgået aftale med RTR på vegne af foreningens medlemmer. Ambitionerne stopper dog ikke her, for Musicons aktører vil videre med den grønne adfærd. Derfor er der i bydelsforeningen dannet en arbejdsgruppe med frivillige kræfter og fokus på at se affald som ressourcer.

- Vores mål er at opbygge en bydel, hvor der ikke kun bliver sorteret til genanvendelse, men også bliver genbrugt, byttet og delt. Musicon-bydelen kan også på dette område bidrage til at afprøve nye løsninger til inspiration for flere, siger Janus Madsen, som er bestyrelsens deltager i arbejdsgruppen og ejer af Leos Wok Café.

Aktuelt er Bydelsforeningens arbejdsgruppe for affald optaget af at udvikle et godt system til affaldssortering under events. Nye løsninger skal allerede testes på bydelens årlige festival, Rabalder, sidste lørdag i august. I den forbindelse har bydelsforeningen indgået samarbejde med Roskilde Festival, RTR og Roskilde Kommune.

Bydelsforeningen har valgt samme kildesortering som hjemme hos borgerne i resten af kommunen, men har derudover også frasortering af plastaffald - i håb om, at der snart bliver bedre muligheder for at få plastik genanvendt.

