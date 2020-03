Musicon får bæredygtigt p-hus med plads til sport

Det lokale arkitektfirma Mangor & Nagel har sammen med entreprenørkoncernen MT Højgaard netop vundet opgaven med at opføre et parkeringshus i bydelen Musicon i Roskilde. Og helt i tråd med udviklingen af området i øvrigt bliver det et byggeri, hvor bæredygtighed og plads til sport og kreativitet er prioriteret højt. For eksempel inviterer bygningen til bevægelse og ophold i »Indskydelsen« - et ekstra lag, som bygges uden på p-husets sydlige del.